Is dit het bewijs dat GTST’s Stijn Fransen te zien zal zijn in ‘Expeditie Robinson’?

We moeten nog even geduld hebben maar over een paar weken kunnen we ein-de-lijk weer genieten van ‘Expeditie Robinson’ en langzaam maar zeker worden er steeds meer kandidaten bekendgemaakt. Zo weten we al wie er in Kamp Zuid zitten en is nu ook het eerste lid van Kamp Noord onthuld.

Op de Facebookpagina van ‘Expeditie Robinson’ is een filmpje opgedoken van een nieuwe kandidaat en fans weten het zeker: dit moét Stijn Fransen zijn. ‘Dit is sowieso Stijn!’, klinkt het.

GTST

Stijn Fransen kennen we natuurlijk als Sam Dekker uit ons favoriete soapdorp Meerdijk. Een tijdje geleden vertrok haar GTST-personage naar de Verenigde Staten om daar stage te lopen voor haar fotografie-opleiding.

Filmpje

‘Expeditie Robinson’ is vanaf 6 september weer wekelijks op de buis en belooft zoals altijd weer ontzettend spannend te worden. Hieronder zie je het onthullende filmpje dat de makers via Facebook hebben gedeeld. Denk jij ook dat het Stijn is?

Bron: Facebook Expeditie Robinson | Beeld: ANP