Bloedmooi, hip en sexy: déze vrouw is uitgeroepen tot stijlvolste Britse royal

We love you, Meghan, maar als het neerkomt op het ‘stijlvolste lid van de Britse koninklijke familie’ gaat de titel helaas naar iemand anders. Volgens Marie Claire UK is dat namelijk een royal wiens naam misschien niet direct bij iedereen een belletje doet rinkelen…

Lees ook

Shop de look: zo ga je net zo stijlvol door het leven als Meghan Markle

Welke royal?

Lady Amelia Windsor is het achternichtje van prins Harry en prins William. Haar opa is prins Edward, de Duke of Kent, een directe neef van koningin Elizabeth. Volgens de Britse glossy leggen andere populaire royals als Kate Middleton en Meghan Markle het tegen Lady Amelia af als het gaat om fashion. Ze zou, in tegenstelling tot Kate en Meghan, niet bang zijn om risico’s te nemen bij het kiezen van haar outfits.

Model life

Met haar knappe koppie stond Amelia al in de Vogue, is ze een vast gezicht op Fashion Week én loopt ze zelf ook catwalkshows. Amelia stond zelfs op Vanity Fair’s International Best Dressed List in 2017.

Gewoon op Instagram

Hoewel de meeste leden van het koningshuis geen social media account mogen hebben, is Amelia de uitzondering op de regel. Onder de naam ‘Mel’ plaatst ze regelmatig stijlvolle kiekjes van zichzelf op Instagram.

@elle_spain 👒 Een bericht gedeeld door Mel 🍯 (@amelwindsor) op 1 Jun 2018 om 6:26 (PDT)

💋 Een bericht gedeeld door Mel 🍯 (@amelwindsor) op 14 Aug 2018 om 5:25 (PDT)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: HH