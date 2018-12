Déze sterren verlieten afgelopen jaar GTST

GTST blijft hoog staan in onze lijst met favoriete soaps. Maar het is niet alleen maar leuk, want ook dit jaar verliet weer een aantal van onze geliefde acteurs de cast. Wij zetten ze voor je op een rijtje.

Lees ook: Ai: hier ergert Caroline de Bruijn zich aan bij nieuwe GTST-collega’s

Ruud Feltkamp

Ruud (29) gaf zijn rol als Noud, na twaalf jaar spelen, op om zich met zijn broer volledig te richten op hun cryptomuntenbedrijf.

Stijn Fransen

Stijn Fransen (28) hield het na bijna drie jaar in de soap definitief voor gezien. Ze wilde zich op nieuwe projecten richten. Stijn was al te zien als presentatrice in het kinderprogramma Zapplive.

Buddy Vedder

Na de zomerstop was te zien dat niet Buddy Vedder (24), maar Floris Bosma (24) terugkeerde in Meerdijk als Rover Dekker.

Max Willems

Buddy Vedder is niet de enige GTST-acteur die is vervangen. Ook Max Willems (19), die het personage Q Bouwhuis speelde, heeft plaats gemaakt voor een andere acteur. Hij heeft de soap verlaten voor een rol in de Amerikaanse film College voor Amazon. Zijn GTST-stokje heeft hij doorgegeven aan Gio Kemper (27).

Guido Spek

Na zeven jaar als Sjoerd Bouwhuis was het voor Guido Spek (28) tijd voor iets anders: ‘Ik heb het enorm naar mijn zin bij GTST. Ik ben altijd voor de rol gegaan, maar er zijn veel meer dingen die ik kan en wil doen; schrijven, het theater in en muziek maken.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: RTL Boulevard | Beeld: GTST, Instagram