Kijkers ‘Sterren houden huis’ vallen als een blok voor Mika van Leeuwen en Monique Westenberg

Een gloednieuw interieur, uitgekozen door een bekende Nederlander: de deelnemers van ‘Sterren houden huis’ tekenden ervoor. In iedere uitzending zullen er twee sterren te zien zijn die los van elkaar aan de slag gaan met een eigen huis, kamer én opdracht.

In de eerste aflevering – die dinsdagavond werd uitgezonden op RTL4 – was het de schone taak aan Mika van Leeuwen en Monique Westenberg om twee huizen in een nieuw jasje te steken. Zij reisden af naar het Zuid-Hollandse Bleiswijk om het interieur van de alleenstaande Gwen en de woning van haar vriendin en buurvrouw Samantha onder handen te nemen. De twee maakten een plan, sloegen aan het shoppen en schakelden de hulp van een klusteam in om de huizen om te toveren.

Lieverd

Hun verschijning in de eerste aflevering van ‘Sterren houden huis’ viel ontzettend in de smaak bij de kijkers. Zo werd Mika meerdere keren ‘een lieverd’ genoemd en was twitterend Nederland ook te spreken over de vriendin van André Hazes. Lees maar mee:

Wat een humor die schilderijen van Mika, geweldig, ik zou ze laten hangen, wat een lieverd #sterrenhoudenhuis — sonja blokland (@sonja_blokland) 17 juli 2018

Wat een leukerd die @MikavanLeeuwen

Lekker eigenwijs, maar wel iemand met smaak.

Je mag bij mij ook komen stylen hoor.😉#sterrenhoudenhuis — Lorain vd Linden (@lorain77) 17 juli 2018

Monique Westenberg wat een leuk lief mens en wat mij betreft mag ze wel vaker op TV #sterrenhoudenhuis — MattyMarch 🌸 (@MathildaMarche2) 17 juli 2018

Wat doet Monique dit toch leuk! Zo lief en betrokken bij de mensen en luistert echt naar wat ze willen #sterrenhoudenhuis — M@rianne (@Mrianne5) 17 juli 2018

Ik dacht eerst dat wordt niets met Mika, met zijn jasje over zijn schouders. Maar eerlijk is eerlijk hij heeft het best wel leuk gedaan. #sterrenhoudenhuis — Seriebinge (@Seriebinge) 17 juli 2018

Ik ben echt fan van Monique! Wat ben je top! #sterrenhoudenhuis — netnietnet (@netnietnet) 17 juli 2018

Aflevering gemist?

Beeld: still uit aflevering