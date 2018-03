Wetenschapper Stephen Hawking overleden: zijn meest memorabele optredens

De Britse natuurkundige wetenschapper Stephen Hawking is op 76-jarige leeftijd overleden. Hawking, die door velen ter wereld bewonderd werd om zijn werk en doorzettingsvermogen, overleed vanmorgen in zijn woning in het Britse Cambridge.

‘Slechts 2 jaar te leven’

De in Oxford geboren astrofysicus (op 8 januari 1942) leed aan de neurologische ziekte ALS. De wetenschapper kon uitsluitend met een spraakcomputer communiceren en bewoog zich al tientallen jaren per rolstoel voort. De aandoening werd vastgesteld in 1963, toen hij 21 jaar oud was. Artsen gaven hem toen hooguit twee jaar.

Bewonderenswaardig

Hawking liet zich door zij ziekte niet weerhouden de wetenschap in te gaan. Hij studeerde aan de universiteit van Oxford. In 1979 werd hij professor aan de universiteit van Cambridge. Hij bezette drie decennia de Lucasische leerstoel (onder die naam in gesteld in 1663 en vernoemd naar Henry Lucas) voor wiskunde waarmee hij in de voetsporen trad van Isaac Newton.

Bestseller

De wetenschapper hield zich bezig met zwarte gaten, het heelal en kosmologie. Hij publiceerde in 1988 het boek A brief history of time, in Nederland verschenen onder de titel Het Heelal. Daarin legde Hawking op een toegankelijke manier de volledige geschiedenis van het gehele universum uit, vanaf de oerknal. Het boek werd een bestseller.

‘Huistiran’

Hawking was twee keer getrouwd en heeft drie kinderen. Dertig jaar lang was hij samen met zijn jeugdliefde Jane Wilde. Nadat het huwelijk strandde, omschreef zij hem als een “huistiran”. Daarna huwde hij zijn persoonlijke verpleegster.

Hawking in Hollywood

In 2014 verscheen over het leven van Hawking de film The Theory of Everything, waarin acteur Eddie Redmayne hem waanzinnig goed speelde. Voor zijn rol als Hawking sleepte hij zelfs de Oscar, Golden Globe, BAFTA én SAG Awards voor Beste Acteur won.

Zelf heeft de wetenschapper ook een aantal tv-optredens gedaan. Zo verscheen hij een aantal keer in de populaire comedieserie The Big Bang Theory en dook hij op in Star Trek: The Next Generation. We zetten zijn meest memorabele optredens voor je op een rij:

Star Trek: The Next Generation: Lieutenant Commander Data speelt poker met de beroemdste wetenschappers uit de (recente) geschiedenis, onder wie Stephen Hawking, ‘Albert Einstein’ en ‘Isaac Newton’.

Sheldon ontmoet zijn held Hawking in The Big Bang Theory:

In loving memory of Stephen Hawking. It was an honor to have him on The #BigBangTheory. Thank you for inspiring us and the world. pic.twitter.com/9rWoYqIToy — The Big Bang Theory (@bigbangtheory) March 14, 2018

Hawking leende zijn stem uit aan The Simpsons en de spin-off Futurama:

En voor wie ‘m nog niet gezien heeft, The Theory Of Everything is een must see. Bekijk hieronder de trailer:

