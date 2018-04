‘Step Up’-koppel Channing Tatum en Jenna Dewan uit elkaar

Tijdens de opnames van Step Up liepen de twee elkaar tegen het lijf en sloeg de vonk over. We hebben het natuurlijk over het droomkoppel Channing Tatum en Jenna Dewan, maar na een huwelijk van bijna negen jaar is het sprookje tot een einde gekomen.

Lees ook: Fan van Step Up? De auditie van Channing Tatum en Jenna Dewan wil je niet missen

Het acteurskoppel heeft hun breuk bekendgemaakt in een gemeenschappelijk statement op Instagram. ‘Hallo wereld, we hebben iets dat we willen delen’, beginnen Channing en Jenna. ‘Het voelt vreemd om zoiets te delen met iedereen, maar het is een consequentie van het leven waar we voor gekozen hebben, en waar we ook erg dankbaar voor zijn.’

Samen

Channing en Jenna laten weten dat ze op een liefdevolle manier uit elkaar gaan. ‘We zijn jaren geleden voor elkaar gevallen, en er is niets veranderd aan hoeveel we van elkaar houden. Maar de liefde is een prachtig avontuur waarin we momenteel verschillende wegen inslaan.’

Dochter

De twee leerden elkaar kennen in 2006 en trouwden in 2009. Een aantal jaar later werd hun liefde bezegeld met een prachtige dochter, genaamd Everly. Zij is nu bijna vijf jaar oud. ‘We zijn nog steeds een familie,’ schrijven ze over haar, ‘en zullen altijd de toegewijde ouders van Everly blijven.’

Een bericht gedeeld door Channing Tatum (@channingtatum) op 2 Apr 2018 om 6:13 (PDT)

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Beeld: ANP, Instagram