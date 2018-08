Oh yes! Yvon Jaspers onthult startdatum nieuw seizoen Boer Zoekt Vrouw

Met de boeren hebben we eerder dit jaar al kennisgemaakt, maar heel veel meer over het langverwachte nieuwe seizoen van Boer Zoekt Vrouw wisten we nog niet. Tot nu. Want presentatrice Yvon Jaspers heeft de startdatum van de nieuwe reeks onthuld. Fantastisch detail: de afleveringen beginnen sneller dan je misschien denkt.

Lees ook

Nieuwe liefde voor Olke uit ‘Boer zoekt vrouw’

Agendapuntje

In een nieuwe video op het Facebookaccount van het matchprogramma vertelt Yvon – bijgestaan door haar trouwe viervoeter Tommy – dat het geliefde programma al op 16 september terugkeert op de buis.

‘Ontroerend en verrassend’

En volgens Yvon hebben de fans weer iets om naar uit te kijken! “Het was natuurlijk zwoel, het was zinderend, het was prachtig. Af en toe ook aangrijpend, ontroerend en verrassend”, zo blikt de presentatrice terug op de opnameperiode van afgelopen zomer.

Recordaantal single boeren

Ondanks dat Boer Zoekt Vrouw alweer zijn tiende seizoen ingaat, is er geen gebrek aan alleenstaande boeren op zoek naar een wederhelft. Voor de nieuwe reeks meldden zich namelijk een recordaantal kandidaten aan; 650, om precies te zijn. Hoe het de nieuwe kandidaten is vergaan, kunnen over drie weken gaan bewonderen.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Hollandse Hoogte