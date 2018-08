Nieuw seizoen ’13 Reasons Why’ in gevaar: de cast en Netflix hebben mot

De start van de productie van het derde seizoen van 13 Reasons Why is in gevaar, nu de acteurs en Netflix niet uit de salarisonderhandelingen komen. Dat schrijft Deadline.

No deal!

Voor de acteurs zouden vanmorgen (lokale tijd) de eerste repetities in Los Angeles op de planning staan, maar gisteravond was er nog geen deal bereikt tussen de cast, de streamingservice en de productiemaatschappij.

Flinke bedragen

Nu de serie een hit is, zouden de hoofdrolspelers een aanzienlijke salarisverhoging eisen. Hoofdrolspeler Dylan Minette vraagt volgens Deadline 200.000 dollar (172.000 euro) per aflevering, zijn collega’s Brandon Flynn, Alisha Boa, Justin Prentice, Christian Navarro, Miles Heizer, Devin Druid en Ross Butler hebben een eis neergelegd van 150.000 dollar (130.000 euro) per aflevering.

Stapje voor stapje

De partijen zouden tijdens de onderhandelingen wel al een stuk dichter bij elkaar zijn gekomen. Dat betekent dat de castleden flink meer gaan verdienen dan zij deden in het eerste seizoen, toen ze tussen de 20.000 en 60.000 dollar (17.000 en 51.000 euro) per episode kregen. Dylan en de inmiddels bij de serie vertrokken Katherine Langford kregen toen als hoofdrolspelers al meer, zo’n 80.000 dollar (69.000 euro).

Bekijk de trailers van de eerste twee seizoenen in onderstaande video’s:

Beeld: Netflix