Spoiler-alert: dít GTST-personage komt deze week om het leven in de soap

Vooruitkijkers die via RTLxl of Videoland een week op de zaken vooruitlopen in Goede Tijden, Slechte Tijden kregen afgelopen vrijdag een schokkende uitzending van de soap voor hun kiezen. Eén van de personages uit de serie kwam onverwachts en vrij gruwelijk om het leven, wat aanstaande vrijdag te zien zal zijn in de tv-uitzending op RTL4.

Waarschuwing!

Even voor de duidelijkheid: wil je níet weten welk drama er zich later deze week afspeelt in Meerdijk, lees dan níet verder. Voor wie er wel benieuwd is naar wiens laatste dagen geteld zijn in de soap; komt-ie:

Wedding bells

Er wordt al even naar toe gewerkt: de bruiloft van Farah en Amir, die sinds kort herenigd zijn nadat zij elkaar door de oorlog in hun thuisland jarenlang uit het oog verloren waren. De timing van de terugkeer van Farah was enigszins pijnlijk, aangezien Amir, die gevoelens kreeg voor Sjors, nét besloten had daar aan toe te geven. Toch koos hij voor Farah toen zij plots weer voor zijn neus stond, “want dat was de enige juiste keuze”.

Echte liefde

Voor de kijkers is het echter overduidelijk dat Sjors en Amir – die in het echte leven wél samen een setje vormen – nog gevoelens hebben voor elkaar. Hoewel een toekomst voor hen samen door de komst van Farah definitief van de baan leek, lijkt het erop dat de twee binnenkort toch de ruimte krijgen om het te proberen met z’n tweeën. De bruiloft van Amir en Farah verloopt namelijk niet zoals gepland…

Drama

Farah komt namelijk op vrij gruwelijke wijze aan haar eind in de uitzending van komende vrijdag. Om het enigszins spannend te houden, zullen we je nog niet vertellen hoe. En hoe naar ook; het wegvallen van Farah betekent een mogelijkheid voor Sjors om samen te komen met de man op wie ze al maanden verliefd is. My, oh my, oh my… hoe zal dit aflopen?