SPOILER ALERT: dít schokkende moment zie je in de laatste week GTST

Voor alle fans van Goede Tijden Slechte Tijden komt er een pittige periode aan: na volgende week moeten ze het, na het zien van weer een spiksplinternieuwe cliffhanger, wekenlang doen zonder hun geliefde soap. Maar tot die tijd staat er gelukkig nog een hoop te gebeuren. En wie denkt dat alleen de cliffhanger volgende week voor spectaculaire televisie gaat zorgen, heeft het goed mis.

Laatste waarschuwing

Aankomende woensdag krijgen kijkers – zoals vooruitkijkers van Videoland gisteren al hebben kunnen zien – namelijk al een aflevering voorgeschoteld waar je mond van openvalt – en voorlopig ook nog even niet dicht gaat. We waarschuwen je nog één keer: wil je NIET weten wat er gaat gebeuren in de soap, lees dan NIET verder.

Denk je dat je het aankunt?

In die jaw dropping episode staat de bruiloft van Sjoerd en Aysen centraal. Daar staat een bizarre gebeurtenis die wij – ook fervent GTST-kijkers – écht niet aan zagen komen. We geven toe dat de soap nooit een Emmy Award zal winnen en meer dan eens een behoorlijke voorspelbare verhaallijn heeft gehad, maar dít… Nee. Dit hadden we écht. niet. verwacht. Denk je dat je het aankunt? Komt-ie…

En de boosdoener is…

Wie verwacht had dat er sowieso iets opmerkelijks zou gebeuren op de bruiloft, had het wél bij het rechte eind. Maar wát precies, dat had de grootste Meerdijk-fan nog niet kunnen voorspellen. Want nee, er wordt geen ‘bom’ gedropt door een bruiloftsgast met kwade bedoelingen, en nee, er gebeurt geen vreselijk ongeluk waar niemand iets aan kan doen. Degene die ervoor zorgt dat het huwelijk uitloopt op één groot fiasco is niemand minder dan de bruidegom zelf, Sjoerd.

‘Ik moet je iets vertellen’

De bruiloft lijkt aan het begin van de aflevering perfect te verlopen. De twee beginnen aan hun geloften en Aysen vertelt een mooi verhaal over haar relatie met Sjoerd. Maar de reactie van Sjoerd is niet de reactie die je van een bruidegom verwacht. Hij lacht niet, maar kijkt haar vreemd aan en zegt dat hij haar iets moet vertellen. En dat is geen romantische boodschap.

What. The. Hell?

In plaats van dat Sjoerd haar vertelt hoeveel hij van haar houdt, begint hij een verhaal over het feit dat zijn verloofde geen kinderen kan krijgen. Hij geeft Aysen, volledig opgedirkt met de mooiste make-up en een prachtige trouwoutfit, de grootste trap op op het hart die je op je huwelijksdag kunt krijgen; “Dat is misschien maar goed ook, dat dat nooit zal gebeuren. Jij, de moeder van mijn kind. Ik moet er niet aan denken.” En daarmee is de tirade nog niet afgelopen. Sjoerd noemt Aysen “walgelijk” en zegt dolgelukkig te zijn dat hij na deze dag éindelijk voorgoed van haar af is. Vervolgens loopt hij weg en blijft Aysen alleen bij het altaar achter met de grote vraag: “Wat is hier net gebeurd?”…

Tja, dat vragen wij ons eigenlijk ook af…

