Spinoff voor Pretty Little Liars

De tv-serie Pretty Little Liars krijgt een spinoff. In The Perfectionists keren de karakters Alison DiLaurentis en Mona Vanderwaal, rollen van actrices Sasha Pieterse en Janel Parrish, terug. Dat meldt E! Online.

De spinoff is gebaseerd op de gelijknamige boekenserie van Pretty Little Liars-auteur Sara Shepard. Het verhaal speelt zich dit keer niet af in de stad Rosewood maar in Beacon Heights.

Vorig jaar werd bekend dat na zeven seizoenen de stekker uit Pretty Little Liars werd getrokken.

Bron: ANP | Beeld: NINA PROMMER (ANP)