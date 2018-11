Fingers crossed: gaan de Spice Girls dan tóch buiten de UK optreden?

De Spice Girls staan op 24 mei in Croke Park in het Ierse Dublin. De groep kondigde dit eerste optreden buiten Groot-Brittannië aan op Twitter. Op social media smeekten fans om optredens buiten het Verenigd Koninkrijk.

De kaarten van de reünieconcerten die eerder bekendgemaakt werden, waren afgelopen zaterdag in no time uitverkocht.

Hoop

De befaamde meidengroep uit de jaren negentig staat drie keer in een uitverkocht Wembley. Ook geven ze shows in onder meer Manchester, Edinburgh, Bristol en Conventry. Of de dames ook naar Nederland komen is nog niet bekend, maar met het nieuws van vandaag hebben we voor dat scenario weer een klein beetje meer hoop gekregen.

Becks niet back

Victoria Beckham laat de reünie aan zich voorbijgaan. “Ik zal mijn meiden niet vergezellen op het podium. Maar deel uitmaken van de Spice Girls was een heel belangrijk deel van mijn leven. Ik wens ze veel lol en liefde als ze volgend jaar weer gaan toeren. Ze gaan er een fantastische show van maken”, schreef ze vorige week op Instagram.

Weet je nog, toen?

In 2012 traden de Spice Girls voor het laatst op tijdens de slotceremonie van de Olympische Spelen in Londen. Toen was Victoria wel van de partij.

Bron: ANP | Beeld: Hollandse Hoogte