Mel B verklapt dat ze ooit het bed heeft gedeeld met haar Spice Girl-collega

Spice Girl Mel B heeft afgelopen vrijdag tijdens de opnames van het Britse praatprogramma Piers Morgan’s Life Stories verklapt dat ze ooit seks heeft gehad met Ginger Spice Geri Halliwell. Volgens de inmiddels 43-jarige zangeres was het niet gepland, maar gebeurde het gewoon en konden ze er achteraf om lachen.

Scary Spice Mel was te gast in de show om te praten over haar biografie Brutally Honest, toen het onderwerp ter sprake kwam. “Ze gaat me hierom haten”, zei Mel over Geri, “want ze leeft nu een luxeleventje in haar villa, samen met haar man. We hebben er destijds om gelachen en het daarbij gelaten.” Mel hoopt dat Geri haar onthulling niet zal ontkennen.

Hier nog even een foto uit de oude doos, waar Mel en Geri op te zien zijn.

Tongpiercing

Later in het interview met Piers, wat aankomende zomer te zien zal zijn op de Britse tv-zender ITV, geeft Mel aan ook een keer gezoend te hebben met Sporty Spice Mel C. Dat was echter volgens haar ‘niets seksueels’, maar gewoon om haar nieuwe tongpiercing uit te testen.

De 46-jarige Geri Halliwell is nu getrouwd met Formule 1-teambaas Christian Horner. Of Mel’s onthulling gevolgen heeft voor de aanstaande tour van de Spice Girls is onbekend. De groep geeft in mei en juni dertien concerten in het Verenigd Koninkrijk.

Bron: ANP | Beeld: ANP