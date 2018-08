Spanningen in huwelijk Yvon Jaspers na opnames ‘Boer zoekt vrouw’

Voor de buitenwereld lijken Yvon Jaspers en haar man Pieter een droompaar, maar thuis in Loenen aan de Vecht kan het flink knetteren. Onlangs nog zorgde de drukke agenda van de ‘Boer zoekt Vrouw’-presentatrice voor de nodige spanning tussen hen.

Lees ook: Oh yes! Yvon Jaspers onthult startdatum nieuw seizoen Boer Zoekt Vrouw

Met ‘Boer zoekt Vrouw’ heeft Yvon al jaren een waar kijkcijferkanon in handen, waaraan ze zich logischerwijs stevig vastklampt. Maar haar intensieve werkschema legt dus wel de nodige druk op haar huwelijk. Gelukkig werd Pieter na de aanvaring niet naar de logeerkamer verbannen; er was al spoedig een oplossing gevonden door iemand in te schakelen die de kinderen kon opvangen.

Moestuin

Ook vertelt Pieter in één adem door hoe Yvon hem nog steeds weet op te winden, vooral als ze aan het werk is in haar moestuin. ‘Als ik haar trots rabarber zie afsnijden op blote voeten in haar korte broek, vind ik haar nog altijd weergaloos aantrekkelijk en sexy’, zegt hij tegen Story. ‘Daarvoor hoeft ze wat mij betreft geen hoge hakken te dragen, hoewel dat haar op de rode loper ook elegant staat. Maar eigenlijk vind ik haar naturel zonder enige opsmuk het allermooist.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: ANP