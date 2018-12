On-her-ken-baar: zó ziet de kleine Sophie uit ‘The Holiday’ er nu uit

Na vanavond is het kerstrepertoire weer een stuk completer. Want jááá, dan wordt een van de meest romantische kerstklassiekers wederom op televisie uitgezonden. We hebben het natuurlijk over The Holiday.

Eigenlijk heeft The Holiday geen verdere introductie nodig. Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law en Jack Black mogen alweer 12 jaar genieten van de succesrollen die ze hebben neergezet. Maar er waren ook twee kleine glansrollen voor twee heel schattige meisjes weggelegd: Olivia en Sophie, gespeeld door Miffy Englefield en Emma Pritchard, die de dochters van Jude Law speelden.

Sophie

En over een van de twee willen we het graag even hebben. Want nu The Holiday morgen op televisie komt – en wij natuurlijk gaan kijken – doken we het wereldwijde web op, op zoek naar wat leuke feitjes. De leuke (en minder leuke feitjes: het idyllische huisje van Iris bestaat helemaal niet, maar was slechts voor de opnames gebouwd) feitjes vonden we genoeg, maar deze sprong er toch wel uit: Miffy Englefield, die Sophie speelde, ziet er beslist niet schattig meer uit.

Het kleine, schattige meisje heeft zich ontpopt tot een punkmeisje, vol tattoeages en piercings (waar overigens niets mis mee is). Kijk mee!

‘The Holiday’ wordt donderdagavond (20 december) uitgezonden op Net5, om 20.30 uur.

Beeld: still film, Instagram