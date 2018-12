Sophie Hilbrand biecht op: ‘Ik ben weleens vreemdgegaan’

Sophie Hilbrand is sinds vijftien jaar gelukkig met Waldemar Torenstra, maar ging in een voorgaande relatie wel eens over de schreef. De presentatrice, die binnenkort te zien is met haar nieuwe serie ‘Liefde is…’, bekent in Veronica Magazine dat ze in het verleden is vreemdgegaan.

‘Alleen tegen het einde van de relatie, zo eerlijk wil ik wel zijn’, aldus Sophie. ‘Ik kan dat niet stiekem, vreemdgaan. Dus meteen erna biechtte ik het op en was het ’t einde van de toch al moeizame relatie.’ Gebrek aan communicatie was volgens de presentatrice de oorzaak. ‘Ik zeg niet wat ik op m’n hart heb. Ben een beetje mannelijk, misschien. Wel dingen proberen te laten merken, maar niet benoemen. Maar dat gaat me steeds beter af.’

Veel geleerd

Tijdens haar relatie met Waldemar heeft ze naar eigen zeggen veel geleerd. ‘Als ik mijn gelijk wil halen, en dat wil ik nogal graag, dan zegt hij: ‘Vind je het ook nog interessant wat ík erover te zeggen heb?’ Hij leert me vragen te stellen in plaats van me aangevallen te voelen. Ik denk ook vaak: je luistert niet naar mij als je mij geen gelijk geeft. Maar dat slaat natuurlijk nergens op.’

Tekst & beeld: ANP