Sophie Hilbrand: ‘Seks moet bespreekbaar zijn’

Praten over seks kan soms een tikkie ongemakkelijk zijn. Presentator Sophie Hilbrand wil daar verandering in brengen, en wel met haar nieuwe programma Hotel Sophie. ‘Seks is een wezenlijk onderdeel van ons leven, dat moet gewoon bespreekbaar zijn.’

Volwassen wijze

Sophie kreeg vooraf geen beperkingen, maar nam zich voor de onderwerpen ‘op volwassen wijze’ te behandelen. ‘Zo preuts zijn we gelukkig ook niet, er kan veel mits je het op volwassen wijze behandeld’, zegt de BNNVARA-presentator in het AD.

Geen seks meer

Het vinden van gesprekspartners was soms een hele opgave. ‘In de eerste aflevering praten we bijvoorbeeld over uitdagingen in lange relaties. Een van de koppels heeft geen seks meer en leeft inmiddels als broer en zus. We hebben er lang over gedaan om mensen te vinden die bereid waren daar openlijk over te praten, terwijl het vaker voorkomt dan je denkt.’

Spiegel voorhouden

In andere afleveringen van Hotel Sophie gaat het over onderwerpen als seksualiteit en opvoeding en internetseks. ‘We willen vooral zaken bespreekbaar maken, mensen een spiegel voorhouden en nieuwe inzichten geven. Mensen denken vaak dat ze afwijken of uitzonderlijk zijn, maar dat valt in de praktijk doorgaans mee.’

Nieuwsgierig geworden? Hieronder zie je een preview van de eerste aflevering van Hotel Sophie.

Bron: ANP