Sophie Hilbrand over wat liefde is: ‘Ik vind dat dus een moeilijke vraag’

In haar nieuwe programma Liefde is… gaat BNNVARA-presentatrice en programmamaker Sophie Hilbrand (43) met mensen in gesprek over alles wat met liefde te maken heeft. Wanneer wij haar spreken voor het nieuwste nummer van Flair, kunnen we de liefde als onderwerp dan ook niet negeren.

‘Uitleggen is bijna onmogelijk’

Wat betekent liefde voor Sophie? Daar waar zij normaal gesproken meteen haar antwoord klaar heeft, denkt ze nu na. Haar handen, die doorgaans meebewegen in de maat van haar zinnen als ze praat, liggen stil op tafel. Ze neemt een hap lucht, gaat rechtop zitten, wil iets zeggen, bedenkt zich en zakt terug in haar stoel. Dan veert ze weer op, lijkt een nieuwe zin te willen beginnen, maar ook die stokt. Ze besluit: “Ik vind dat dus een moeilijke vraag. Wat is liefde? Het is zo allesomvattend dat uitleggen bijna onmogelijk is. Er is ook niet echt één antwoord op te geven. Laatst gaf ik met vier vriendinnen een jarennegentigfeest. Al mijn vrienden waren er, iedereen had zich in een nineties-outfit gestoken, we hebben de hele avond gedanst en midden in de nacht liep ik samen met Waldemar over de grachten terug naar huis. Die avond was zo vol liefde geweest. Maar ik kan ook aan de keukentafel zitten met onze kinderen en gewoon een beetje kletsen en dan naar ze kijken en denken: wat zijn jullie toch een heerlijk stel. Of als Waldemar en ik een dip hebben gehad en elkaar weer vinden, of als we blij zijn als we de ander zien, of samen van mooie muziek genieten: ook dat is allemaal liefde.”

Sophie’s verlangen

Ruim een uur eerder was ze het Amsterdamse café bij haar om de hoek binnen komen lopen. Haren in een knot, wijde trui aan, haar jas nonchalant over de stoel gegooid. “Dat laatste moet eigenlijk anders”, zegt ze snel, want sinds ze verslingerd is geraakt aan het boek van opruimgoeroe Marie Kondo, weet ze dat je iets niet in een hoek moet gooien, maar moet opbergen. “Sinds ik dat boek heb gelezen, wil ik mijn kleren netjes gestapeld in de kast hebben liggen en geen rondslingerende boeken meer. Geen troep in huis.” Dan lachend: “En nee, zover ben ik nog niet, hoor. Het is een verlangen.”

‘Ik wil die vrouw zijn’

Ze wil daar ook wel een analyse op loslaten, want een opgeruimd huis, is een opgeruimd hoofd. En dat zorgt dat je heel helder kunt denken omdat er minder ruis is. “Dat lijkt me dus heerlijk. Waldemar heeft dat bijvoorbeeld helemaal niet, die kan aan een script werken terwijl er drie kinderen om hem heen spelen en er overal speelgoed ligt. Ik weet nog – en dit is denk ik al tien jaar geleden, dat ik ergens aan het werk was en een vrouw binnen kwam lopen. Ze trok haar jas uit en hing die heel bewust netjes aan de kapstok. Daarna trok ze een voor een haar handschoenen uit en legde die net zo bewust op het plankje bij de kapstok. Ik keek er met verwondering naar en dacht: wat een zelfbeheersing, die vrouw verliest dus nooit iets. Dat is me altijd bijgebleven. En nu wil ik die vrouw zijn.”

