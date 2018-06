Sophie de Buisonjé op papier nog steeds geen moeder van Céla-Lynn

Hoewel Céla-Lynn al bijna 1,5 jaar oud is, is Sophie nog steeds niet officieel de moeder van het meisje. Na 16 maanden hebben ze nog steeds geen uitspraak in deze adoptie en daar waarschuwt de vrouw van Xander voor in haar Instagram Stories.

Ze schrijft: ‘Helaas nog geen uitspraak over de adoptie van Céla-Lynn. Ze is nu bijna 16 maanden en nog steeds ben ik op papier niet haar moeder.’ Hoewel deze formele rompslomp vervelend is, het maakt voor Sophie haar gevoel als moeder weinig uit. ‘Gelukkig is er meer op deze wereld dan het formele moederschap en voel ik mij haar moeder in hart en ziel.’

Draagmoeder

Omdat de artsen Sophie een zwangerschap afraden destijds, is het stel gegaan voor een draagmoeder uit Amerika. Dit alles had te maken met het verwijderen van een tumor uit haar buikholte in 2013. Wanneer ze toch zwanger zou willen raken, zou de kans op een terugkomst hiervan groter worden.

Beeld: ANP