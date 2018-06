Sol Wortelboer over het vaderschap: ‘Als ik een poepluier kan doorschuiven, dan zal ik dat niet laten’

Plakkerige ontbijtjes op bed, geknutselde cadeaus en heel veel kusjes. Bekende vaders Sol Wortelboer, Remy Bonjasky, Mark Huizinga en Jody Bernal vertellen over Vaderdag – en alles wat er verder bij het ouderschap komt kijken.

Sol Wortelboer (34), presentator en oprichter van het lifestylelabel Equanimity, werd drie jaar geleden vader van zoon Inti.

Ontbijtje

‘Het beste vaderdagcadeau is een ontbijt op bed van m’n vrouw en onze zoon. Met broodjes, yoghurt, fruit, jus, cappuccino en héél veel liefde. Dat is zo’n moment van dankbaarheid, omdat je extra beseft dat je vader bent en een mooi, gezond kind hebt. Ik vind dat heel bijzonder.’

Sneltreinvaart

‘Mijn hele leven lang heb ik gedacht: ik wil vader worden. Toen ik op mijn achttiende nog een zusje kreeg voor wie ik veel heb gezorgd, bevestigde dat mijn gevoel dat ik het heel leuk vond. Rosanne en ik zaten ook vrij snel op het punt dat we dachten: een baby’tje maken, dat zou leuk zijn. Volgens mij waren we anderhalf jaar samen en

binnen twee maanden was ze zwanger.’

Babymoon

‘De zwangerschap heb ik ervaren als één groot cadeau. Het was een heel pure, mooie fase, waarin Roos en ik met z’n tweetjes gingen cocoonen. Heel cliché, maar je gaat een nestje bouwen. Dat vond ik ontzettend leuk. We hebben in die periode heel intieme momenten beleefd, waaronder een babymoon naar Tulum in Mexico. Om heel bewust het laatste moment samen te pakken.’

Jongensvader

‘Ik zei altijd: het maakt me niet uit wat het wordt, maar stiekem hoopte ik nét een procentje meer op een jongen. Als vader is het denk ik mooi om een zoon op de wereld te zetten, maar stel dat we nog een kind zouden krijgen, is een meisje ook hartstikke leuk.’

Snelle Jelle

‘Binnen een uur na de eerste wee zei Roos: ‘Ik wist niet dat het nu al zó heftig zou zijn.’ Na twee uur dacht ik: misschien toch even de ontsluiting opmeten. Die was al acht centimeter. Vervolgens had de baby in het vruchtwater gepoept, waardoor Roos met een ambulance naar het ziekenhuis moest. Ik reed er in mijn eigen auto achteraan, moest nog parkeren en kon bij gebrek aan een bemande receptie niet meteen de juiste afdeling vinden, waardoor ik de bevalling bijna heb gemist. Als ik onderweg voor een extra stoplicht had moeten wachten, dan was Inti er al geweest.’

De paden op

‘In de periode na de bevalling was ik vrij, dus ik kon er echt zijn voor Roos en Inti. Je hoort vaak dat vaders het onhandig vinden, zo’n klein wezentje, maar ik vond het fantastisch. Lekker met hem naar buiten, wat drinken op een terras. Ik legde ‘m nooit in de kinderwagen, maar had hem gewoon in mijn armen. Vlak bij mijn hart en in mijn nek. Dat waren de mooiste wandelingen die ik ooit heb gemaakt.’

Kokhalzend

‘Ik weet nog dat ik bij mijn zusje met proppen in mijn neus huilend boven haar poepluiers stond. Echt kokhalzend, zo slecht kon ik er tegen. Bij je eigen kind is dat toch anders, maar het kan me nog steeds verbazen wat voor vreselijke lucht er uit zo’n klein kind komt. Als ik een poepluier kan doorschuiven, dan zal ik dat zeker niet laten, haha.’

In het nu

‘Een jaar geleden is mijn zusje overleden aan kanker. Elke keer als ik mijn vader of zijn vrouw zie of spreek, voel ik hoe kapot zij daarvan zijn. Het is onbeschrijflijk hoe heftig het is om je kind te verliezen. Ik kan me dat niet inbeelden, maar ik ben me daardoor extra bewust van het leven dat we hebben en mogen koesteren. Elke dag. Ik leef heel erg in het nu en wil uit alles het maximale halen.’

Gezinsuitbreiding

‘Letterlijk drie minuten nadat Inti was geboren, zei ik: ‘Dit doen we nog een keer.’ In onze naaste omgeving is iedereen al druk bezig met de tweede, maar dat is toch een beetje productie draaien. Wij vinden het lekker dat we met één kindje nog flexibel zijn en alle aandacht voor Inti hebben. Voorlopig komt er dus nog geen gezinsuitbreiding, maar dat gaat vast veranderen als Inti straks naar school gaat en het ineens rustig wordt in huis.’

Kindersurprise

‘Het is intens bijzonder om te zien dat je samen met je partner nieuw leven maakt. En dat je dat leven daarna elke dag ziet ontwikkelen, want dat doet hij echt zelf. Inti houdt heel erg van kindersurprises, maar eigenlijk is hij zelf een soort kindersurprise. Elke dag komt er weer iets leuks, nieuws en verrassends uit. Ik prijs me gelukkig dat ik dat mag meemaken.’

Lees de verhalen van Remy Bonjasky, Mark Huizinga en Jody Bernal in de Flair editie 24. Nu in de winkel.

Interviews: Fleur Baxmeier Fotografie: William Rutten