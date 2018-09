Glennis Grace heeft ‘America’s Got Talent’ misschien niet gewonnen, maar haar grootste prijs is gewoon thuis. De zangeres is dolgelukkig met haar 23-jarige vriend Lévy. Ze deelt een kiekje waar de liefde vanaf spat.

Sinds vorig jaar heeft Glennis (40) een relatie met de 23-jarige Lévy, de gitarist in haar band. De twee zijn smoorverliefd op elkaar en dat is te zien. ‘When your eyes met mine, my soul pointed at you and whispered to my heart, “Him….”‘, schrijft ze bij de foto.

Beeld: ANP, Instagram