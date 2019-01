Ai: geen goed nieuws voor de vrouw van Humberto Tan

Het zit het gezin Tan niet mee deze vakantie naar Finland. Het plan was om door te reizen naar Lapland, maar een vervelende val heeft daar een stokje voor gestoken. Humberto geeft een update hoe het nu met zijn vrouw Ineke gaat.

Het is zelfs zo ernstig, dat Ineke waarschijnlijk haar rib heeft gebroken. Humberto schrijft: ‘Helaas géén Lapland, maar nog steeds Helsinki. Door een ongelukkige valpartij heeft Ineke een rib gebroken, dus sneeuwscooters, hondenslee, afgelegen gebieden en op de dag van de valpartij vliegen, was niet zo’n goed idee.’

Revalideren

‘Een gebroken rib kan niet in het gips dus dat wordt een periode van ongeveer 6 weken revalideren, met veel pijn’, gaat de presentator verder. ‘De Finse arts in het ziekenhuis sprak trouwens uitstekend Nederlands. Zij was zeer attent en meelevend…. De stad maakt trouwens ook veel goed!!! Helsinki is absoluut een aanrader. En in Lapland was het gisteren -30, in de stad maar -10. Ieder nadeel heeft dus toch zijn voordeel… :)’

Beeld: ANP, Instagram