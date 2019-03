Wat een flair: slanke Patty Brard overspoeld met complimenten

De taille van Patty Brard lijkt met de dag te slinken en niemand kan er nog omheen: ze ziet eruit om door een ringetje te halen, al zag ze er vóór haar afvalrace ook al prachtig uit. Toch laten haar volgers weten haar doorzettingsvermogen te bewonderen.

Op een van haar nieuwste kiekjes is te zien hoe Patty een lichtblauw, zomers jurkje draagt. “Curly hair, don’t care!”, schrijft ze erbij.

Complimenten

Hoewel de presentatrice het over haar golvende lokken heeft, hebben haar volgers het vooral over haar afgeslankte lijf dat in de outfit helemaal tot z’n recht komt. De lovende woorden stromen dan ook binnen. “Looking good, darling!”, schrijft Estelle Cruijff. Een ander reageert: “Je ziet er fantastisch uit!”

Beeld: ANP, Instagram