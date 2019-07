Inge Schrama neemt definitieve beslissing: keert ze wel of niet terug als Sjors in ‘GTST’?

Inge Schrama vertolkte jarenlang de rol van Sjors in ‘GTST’, maar verliet de serie zo’n twee jaar geleden vanwege een heftige burn-out. Haar rol werd overgenomen door Melissa Drost, die geen idee had hoe lang ze in de soap zou kunnen blijven spelen. Tot nu.

Definitieve beslissing

Lang bleef de vraag of Inge nog een terugkeer zou maken naar het soapstadje Meerdijk . Ondanks dat het inmiddels beter met haar gaat, heeft de actrice nu definitief een beslissing gemaakt. Op de website van GTST laat Inge weten níet opnieuw in de huid te kruipen van Sjors Langeveld.

Nieuwe fase

Daar schrijft ze: “Ik ben echt opgegroeid bij Goede Tijden, Slechte Tijden en in die tijd is de rol van Sjors met me meegegroeid. Van meisje tot moeder. Ik voel me heel dankbaar voor deze waardevolle periode in mijn leven. Het is een intense, maar juiste beslissing. Ik verheug me nu op een nieuwe fase waarin ik andere talenten kan ontdekken en ontwikkelen.” Melissa zal dus na de zomerstop gewoon te zien blijven.

For old times’ sake nog even een highlight van ‘de oude’ Sjors in GTST:

