Simone van der Vlugt: ‘Als anderen een onderwerp laten liggen, wordt het voor mij interessant’

In haar nieuwe roman ‘Schilderslief’ springt Simone van der Vlugt (52) in de bres voor Rembrandts huishoudster. En dat is niet voor het eerst: “Ik heb altijd de behoefte gehad om zwakkeren te helpen. Terwijl ikzelf ook niet echt populair was. Ik was niet sterk en assertief, maar kon moeilijk tegen onrecht.” De bestsellerauteur over haar drijfveren, dromen en de liefde.

Haar nieuwe roman, Schilderslief, gaat over Geertje Dircx, de huishoudster van Rembrandt die later zijn geliefde werd. Totdat hij haar aan de kant zet voor zijn nieuwe liefde. Hij laat Geertje opsluiten zonder proces, maar zij laat het er niet bij zitten en klaagt Rembrandt aan. “Geertje was een sterke, eigenwijze vrouw. Dat zij de grote schilder aanklaagde, was in die tijd, helemaal voor een vrouw, heel wat. Opvallend genoeg is er maar weinig over haar bekend, terwijl het geen geheim was dat zij en Rembrandt een relatie hadden. En ook in dit Rembrandt-jaar is er geen aandacht voor hun liefdesrelatie en conflict. Maar als anderen een onderwerp laten liggen, wordt het voor mij interessant.”

Als je dan zo’n verhaal naar buiten brengt, word je dan tegengewerkt?

“Nou ja, zonder er een complottheorie van te willen maken, er is wel aan mij gevraagd hoe ik Rembrandt ging neerzetten en er werd vooral gezegd dat hij toch echt een aardige man was.”

Wie zegt dan zoiets?

“Conservatoren van musea. Die zijn er niet blij mee. Ze komen dan met het argument dat Geertje hem heeft gestalkt, maar daar is dan geen enkel bewijs van. Ik kwam regelmatig bij het Amsterdams archief, mijn boek is geen verzonnen verhaal. En het is overigens niet mijn bedoeling om met modder te gooien, maar om het verhaal, of zíjn verhaal, compleet te maken. Ik vind Rembrandt nog steeds een groot artiest, maar hij is niet alleen maar een briljant schilder.”

Volgend jaar zit je 25 jaar in het vak, is zo’n kwart eeuw voorbijgevlogen?

“Dat is precies het gevoel dat ik heb. Het is, poef, zo voorbij. En 25 en een half jaar geleden was ik dus nog geen schrijfster, dat vind ik een gek idee.”

Je schreef boeken, werkte bij een bank en had 2 jonge kinderen. Ergens moet in jou een enorme drive zitten om te schrijven.

“In het begin schreef ik overal: in de trein, op het toilet, ’s morgens vroeg, ’s avonds laat en als de kinderen tussen de middag sliepen. Toen mijn zoon was geboren, hebben Wim en ik besloten dat ik vol voor het schrijven zou gaan. Onze jongste had chronische astmatische bronchitis, dus het was ook wel handig dat ik thuis was. Hij was vaak ziek en sliep heel veel, omdat hij zo uitgeput was. En dan zat ik beneden te werken tot hij wakker werd. Efficiënt werken heb ik toen ook wel geleerd. Die drive had ik overigens als klein meisje al. Ik verzon verhalen die ik aan mijn knuffels vertelde en toen ik een jaar of 8 was, ging ik ze opschrijven.”

Je bent eigenlijk nooit onzeker geweest over dat je schrijfster wilde worden.

“Omdat ik wist: dit kan ik. Over heel veel dingen was ik onzeker, maar over schrijven niet. Ik wist ook: dat gaat gebeuren, het gaat een keer een vlucht nemen. Op mijn dertiende heb ik voor het eerst een manuscript naar een uitgeverij gestuurd. En niet omdat ik zo’n ondernemend meisje was, maar omdat ik gevoelsmatig wist dat dit mijn pad was. Ik heb ook nooit iets anders willen worden dan schrijfster.”

Je bent productief, je schrijft gemiddeld 2 boeken per jaar. Zegt jouw man, Wim, nooit: ‘Zeg schat, iets rustiger kan ook wel?’

“Haha, nee, daar is hij mee gestopt. Het is zinloos om dat tegen mij te zeggen. En het is niet zo dat ik 20 uur per dag aan het schrijven ben, hè? Dat doe ik maximaal een paar uur. Daarnaast ben ik aan het researchen, mail bijhouden enzovoorts. Er blijft genoeg tijd over om met hem leuke dingen te doen.”

Is hij jouw grote liefde?

“Ja! We waren 17 toen we elkaar ontmoetten tijdens een vakantie. We woonden best ver uit elkaar en zagen elkaar 1 keer in de 2 weken. En dan nog alleen op zaterdagavond en zondag, want op zaterdag werkte ik in de supermarkt en moest hij voetballen. Onze ouders dachten dat het wel snel over zou zijn, maar we bleven elkaar de leukste vinden. Er kwam ook geen serieuze concurrentie voorbij. Tussendoor ben ik nog wel een beetje verliefd geweest op iemand anders, en hij ook, maar uiteindelijk hebben we het nooit uitgemaakt.”

Tekst Saskia Smith | Beeld: Bart Honingh