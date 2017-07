Simon en Annemarie Keizer hebben een dochter gekregen en dít is haar naam

Simon Keizer en zijn vrouw Annemarie hebben een dochter gekregen. Het meisje heet Kiki. Het meisje is woensdagavond geboren. ”Moeder en dochter maken het meer dan goed”, laat het management van de Volendamse zanger weten.

Eerste kindje

Het is het eerste kindje voor Simon en Annemarie. In december maakte Simon tijdens het jubileumconcert van Nick en Simon in Ahoy bekend dat hij vader zou worden. Dat deed hij tijdens de aankondiging van het nummer Door jou. Dat ze dolblij waren dat Annemarie in verwachting was bleek wel op Instagram waar zij veel foto’s tijdens haar zwangerschap deelde. Nu de kersverse ouders hun Instagram accounts hebben afgeschermd zijn die foto’s niet meer te zien. Hun fotografe heeft wel de volgende kiekjes geschoten:

Bron: ANP | Beeld: Lisette Lubbers