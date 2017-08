Simon Cowell betaalt vrouwen meer dan mannen

De BBC ligt momenteel onder vuur door de grote verschillen in salarissen van mannelijke en vrouwelijke presentatoren, maar dat zal Simon Cowell niet overkomen. Tegen The Sun zegt de mediamagnaat dat vrouwen juist meer betaald krijgen bij hem.

Simon beschouwt zichzelf min of meer als pionier op het gebied van gelijke beloning. ‘Het interesseert mij niet of je een jongen of een meisje bent. Ik moet zelfs zeggen dat we door de jaren heen vrouwen beter hebben betaald dan mannen.’

Meer dan Louis

Zo krijgen de Britse X Factor-juryleden Nicole Scherzinger en Sharon Osbourne een hoger salaris dan hun collega Louis Walsh. ‘Dat zeg ik alleen niet tegen Louis’, aldus Cowell. ‘Hij verdient genoeg geld om bilimplantaten te nemen, dus hij moet niet zeuren’, grapt Simon naar aanleiding van de geruchten dat Walsh aan zichzelf heeft laten sleutelen. Cowell onthulde ook dat Britney Spears een riantere vergoeding kreeg voor haar werk als jurylid van de Amerikaanse X Factor dan haar mannelijke collega’s.

Mannenwereld

Vorige maand publiceerde de BBC de salarisgegevens van haar werknemers. De zeven grootverdieners zijn allemaal mannen. Cowell denkt niet dat de BBC een slechte organisatie is, maar noemt de cijfers wel beschamend. ‘Als ik in hun positie zat, zou ik het onmiddellijk rechttrekken.’

