Showstoppers: De beste looks van het Cannes Film Festival op een rij

Het Cannes Film Festival is van start gegaan en dat kan je haast niet ontgaan zijn. Want op sociale media hebben alle it-girls du moment foto’s gedeeld van hun indrukwekkende looks, waarmee ze op de rode loper verschenen. En wij hebben de mooiste outfits tot nu toe voor je op een rijtje gezet. Een ding is zeker: Bella doet haar naam weer eens eer aan!

Lees ook: ZIEN: Déze vrouw is op 63-jarige leeftijd ontdekt als model en wij zijn fan

Het festival in Zuid-Frankrijk is dé plek bij uitstek waar je als bekendheid gezien wil worden. De belangrijkste dag van het festival is natuurlijk het Opening Gala, waarbij alle grote namen van de wereld op een classy wijze aan schaamteloze zelfpromotie kunnen doen. Indrukwekkende jurken en juwelen waar je minstens een flinke auto van kunt kopen; ieder jaar is het weer smullen.

Gisteren vond de zeventigste editie van het Cannes Film Festival plaats, en dus schaarde heel Hollywood zich op de rode loper. Van topmodellen Bella Hadid en Emily Ratajkowsk tot actrices Susan Sarandon en Julianne Moore; hier zijn de favoriete looks van de redactie!