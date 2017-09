Dit zijn (waarschijnlijk) de eerste afvallers van ‘Expeditie Robinson’

Het blijft leuk om te speculeren wie er het eerst afvalt bij Expeditie Robinson. Reden voor social media-analist Jaap van Zessen om het social media-gedrag van de kandidaten te bestuderen en zo voorspellingen te doen. Handig, want hij had het al bij het rechte eind toen hij onthulde welke BN’ers zouden meedoen…

Lees ook: Dit is de laatste deelnemer van Expeditie Robinson 2017

Social media

Niet elke deelnemer van Expeditie Robinson heeft zich stilgehouden tijdens de opnames die tussen 4 juni en 4 juli 2017 plaatsvonden. Sommige kandidaten waren namelijk toen toch actief en zouden dus vroegtijdig het programma hebben moeten verlaten.

Lil’ Kleine

De kandidaat die als laatst onthuld werd, zou als een van de eerste weer naar huis gaan. De zanger was in 3 juni nog in Nederland en trad op bij de Flying Dutch. Op 11 juni plaatste hij dit leuke kiekje vanuit de Filipijnen. Volgens van Zessen kun je niet zo’n foto plaatsen als je nog op een onbewoond eiland zit en dat zou er op wijzen dat Kleine toch al vrij vroeg het veld moest verlaten. Een week later deed hij nog een Q&A op Facebook, dat dit vermoeden nog extra bevestigde.

MØRE LIFE 🌸 A post shared by Lil Kleine (@lilkleine) on Jun 11, 2017 at 8:41am PDT

Danny Froger

Alhoewel Danny niks verklapte via zijn eigen social media, verraadde hij zichzelf toch via het Instagram-account van zijn hond. Op 27 juni was het baasje namelijk eindelijk weer thuis. Daardoor zal hij niet als een van de eerste naar huis gaan, maar de finale zal hij niet halen.

Mijn allerliefste schatjes❤️🐾 #love #puppy #sjaak #follow @sjaakdechow @dannyfroger A post shared by Ann Dominique Wilten (@anndominique) on Jun 26, 2017 at 1:17pm PDT

Richard Witschge

Samen met zijn dochter Joëlle doet Richard mee aan dit avontuur. Toch was de oud-voetballer te zien in een item van Telegraaf TV op 22 juni. De opnames van Robinson waren op dit moment pas halverwege.

Roeland Fernhout

Niet Roeland zelf, maar acteur Jeroen Spitzenberger heeft verklapt dat Roeland weleens eerder terug zou kunnen zijn van het eiland. Op 20 juni plaatste hij een foto waarop hij samen met Fernhout een scène opneemt. En twee dagen later is te zien hoe deze scene gemonteerd werd. Daaruit kun je concluderen dat Roeland rond die tijd alweer aan het acteren was.

Ok. We willen het niet langer voor ons houden. Roeland Fernhout en ik hebben spanning. En we zoeken graag een mooi plekje op. #suspects2#videoland#spanning A post shared by Jeroen Spitzenberger (@spitzenbergerjeroen) on Jun 20, 2017 at 12:25pm PDT

Marieke Elsinga

Op 4 juli was ze alweer terug bij RTL Late Night. De presentator verklapte daar herstellende te zijn van een infectie. Infectie + onbewoond eiland = Robinson. Daarnaast plaatste ze op 19 juni ook al een selfie vanuit een zonovergoten zwembad. Jaap van Zessen geeft toe dat het kan dat Marieke van de analyses afweet en daarom dit kiekje postte om iedereen om de tuin te leiden.

Dit was het beste idee ooit! #zen #vakantie #joejoe A post shared by Marieke Elsinga (@mariekeelsinga) on Jun 19, 2017 at 1:49am PDT

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome