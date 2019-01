Shorttracker Sjinkie Knegt ernstig verbrand bij ongeluk met houtkachel

Sjinkie Knegt heeft derdegraadsbrandwonden opgelopen. Dat gebeurde toen de shorttracker vanmorgen in zijn huis in Bantega in Friesland zijn houtkachel aanstak. Zijn kleding vatte vlam.

Lees ook

Traumahelikopter

Fenna, de vrouw van Knegt, vond hem in de woonkamer. Zowel een ambulance als een traumahelikopter waren snel ter plekke, maar Knegt is met de ambulance naar het ziekenhuis in Groningen gebracht. Daar wordt de pupil van coach Jeroen Otter nu verpleegd.

Deelname EK

Knegt zou komend weekeinde al niet meedoen aan de Europese kampioenschappen in Dordrecht. De 29-jarige rijder raakte een maand geleden bekneld met zijn linkerbeen tussen een heftruck en een kozijn en scheurde twee spieren. Dinsdag liet Knegt nog weten dat zijn herstel snel vorderde en dat hij hoopte in maart nog mee te kunnen doen aan de mondiale titelstrijd in Sofia.

Ernstig verwond

De verwondingen die Knegt donderdag opliep zitten op verschillende plekken van zijn lichaam. Met name zijn linkerbeen is ernstig verwond. Daar gaat het om derdegraads brandwonden, meldt schaatsbond KNSB. Hoe lang zijn herstel gaat duren, is niet bekend. Bondscoach Jeroen Otter heeft de andere Nederlandse shorttrackers donderdagmiddag geïnformeerd over Knegt. Zij doen vanaf vrijdag mee aan de EK in Dordrecht.

Pijn

Bij een derdegraads brandwond is zowel de opperhuid als de lederhuid volledig beschadigd. De kleur is wit, zwart of beige/bruin. Omdat de zenuwen zijn aangetast is de wond volgens Brandwondenzorg Nederland nauwelijks pijnlijk. Er zit meestal wel een tweedegraads brandwond omheen die zeer pijnlijk kan zijn.

Bron: ANP | Beeld: HH