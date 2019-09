Temptation’s Shirley op vakantie en (eíndelijk!) naar de Apenheul met déze verleider

Iedereen ging stuk tijdens het laatste ‘Temptation VIPS‘-kampvuur. Shirley was he-le-maal klaar met Damian. En dan niet alleen door zijn laatste beelden…

Apenheul

Want pótverdrie. Die Damian belooft haar al twee jaar om naar Apenheul te gaan en ze heeft nog stééds geen aap gezien. Gelukkig bracht een knappe verleider daar afgelopen weekend verandering in…

Meer dan vriendschap?

Shirley lijkt het heel erg gezellig te hebben met niemand minder dan de blonde Daan, met wie ze in de het apenpark gespot is, zo meldt Team Tempa. Of dat een vriendschappelijk uitje was, betwijfelen we. Daan is immers ook gespot op het balkon van Shirley’s vakantieverblijf op een zonnige bestemming, waar ze met haar familie verbleef. Hier móet meer aan de hand zijn.

Al spijt, Damian?

Zelfs Yolanthe kon haar lach niet inhouden na de Apenheul-tekst van Shirley. Kom op, Damian, had die meid toch even meegenomen. Kleine moeite, groot gebaar. Dat blijkt maar weer.

