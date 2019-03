Shine bright! Roxeanne Hazes steelt de show tijdens Holland Zingt Hazes

Vrijdag was het zover: de 2019-editie van Holland Zingt Hazes ging van start. De eerste avond van de concertreeks werd er meteen eentje om niet te vergeten. Zo waren er duizenden fans aanwezig om een eerbetoon te brengen aan de in 2004 overleden volkszanger en zong André Hazes voor het eerst een duet met de hologram van zijn vader. Ook zus Roxeanne Hazes was van de partij en trok alle aandacht met haar (letterlijk) schitterende outfits.

Lees ook: Roxeanne Hazes wil niet met hologram van vader optreden

Zo laat de zangeres haar verschillende looks zien op Instagram. Op de foto’s zien we de 25-jarige Roxeanne niet alleen in een oogverblindende blazerjurk met pailletten, maar ook in een glinsterende jumpsuit én een fantastisch zeegroen pak.

Complimenten

De outfits staan haar stuk voor stuk prachtig, en haar looks blijven niet onopgemerkt. Zo zijn Roxeanne’s fans helemaal weg van haar stralende looks en volgt de ene na de andere lovende reactie van haar ruim 191 duizend volgers. “Dit staat je prachtig!” en “Deze kleur staat je heel goed”, lezen we onder andere onder de foto’s. En eerlijk is eerlijk, daar zijn wij het zeker mee eens. Kijk mee.

Dit bericht bekijken op Instagram ✨ Een bericht gedeeld door DOCHTER DRE ⚡️ (@roxeannehazes) op 16 Mrt 2019 om 12:05 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door DOCHTER DRE ⚡️ (@roxeannehazes) op 16 Mrt 2019 om 12:13 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door DOCHTER DRE ⚡️ (@roxeannehazes) op 16 Mrt 2019 om 12:14 (PDT)

Samen met onder andere Jamai Loman, Danny de Munk, Xander de Buisonjé en natuurlijk haar broer André zal Roxeanne nog te horen zijn tijdens het jaarlijkse Holland Zingt Hazes, dat nog op 16, 22 en 23 maart plaatsvindt in de Ziggo Dome in Amsterdam.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Peter Smulders, Instagram