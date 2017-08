Shiloh (11) van Brad en Angelina krijgt hormoontherapie

Al op jonge leeftijd voelde Shiloh, de nu elf jaar oude dochter van Brad Pitt en Angelina Jolie, zich meer jongen dan meisje. Hierin werd hij door zijn ouders altijd gesteund. Nu zou Shiloh gestart zijn met hormoontherapie.

Shiloh is het oudste biologische kind van Brad Pitt en Angelina Jolie. Al vanaf jonge leeftijd droeg hij jongenskleren en was duidelijk dat hij zich een jongen voelde. Zijn ouders steunden hem hierin openlijk.

Hormoontherapie

Nu melden verschillende Amerikaanse media dat Shiloh gestart is met een hormoontherapie. Dit om te voorkomen dat zijn lichaam tijdens de puberteit vrouwelijke veranderingen ondergaat. De manier waarop Brad en Angelina met Shiloh omgaan valt niet bij iedereen in goede aarde. Zowel van publiek en media als van naasten krijgen ze hier commentaar over. Toch trekken zij een lijn en steunen ze hun zoon op zijn weg.

Bron: AD.nl | Beeld: ANP