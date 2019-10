Smelt: Shelly Sterk deelt kiekje van ‘pyjama date’ met pasgeboren zoon

Waar tout bekend Nederland zich woensdagavond klaarmaakte voor het Gouden Televizier-ring Gala, kroop Shelly Sterk (28) heerlijk met haar zoontje op de bank. Niet lang geleden werd ze voor de eerste keer moeder, wat haar deed besluiten om het spektakel live vanaf de bank te volgen.

Op Instagram deelt de presentatrice een foto van de situatie van gisteren. “M’n date naar het Televizier Gala vanavond”, schrijft Shelly bij het beeld met de kleine Jake. “Volgend jaar weer een mooie jurk en hoge hakken aan. Nu lekker samen in pyjama op de bank met m’n kleine kroelkip.”

Genieten

Haar volgers geven haar groot gelijk en iemand noemt het jochie dan ook “de knapste date ever”. Anderen merken op: “Veel leuker! Ze zijn maar zo kort klein!” en “Favoriete plek toch? Echt genieten hoor, van deze momenten.”

Negatieve reacties

Waar dit keer massaal positief gereageerd wordt op een kiekje van Jake, was dat onlangs helaas een ander verhaal. Bij de tweede foto die Shelly van haar pasgeboren zoon deelde, kreeg de blondine te maken met ‘babyshaming’. Haar kleine spruit werd “eng” en “net een alien” genoemd. Van die woorden schrok de kersverse moeder enorm. Ze deelde destijds een schermafbeelding van iemand die haar zoontje “een misbaksel” noemde. “Ik weet dat ik deze mensen eigenlijk geen aandacht moet geven. Maar als je het nodig vindt om dit er onder te schrijven, dan spoor je toch niet?!”

Zoontje

Shelly en haar vriend Mark stapten vorig jaar in het huwelijksbootje. Het verliefde stel gaf elkaar het jawoord in het prachtige plaatsje Assisi in Italië. Eind april maakte het stel bekend dat ze een zoontje krijgen; in augustus kwam het jochie, genaamd Jake Ebing Sterk, ter wereld.

