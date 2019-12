Ook Shelly Sterk aan de kant gezet door Talpa: ‘De show voor mijn verlof was ook mijn laatste’

Blijkbaar wordt niet alleen de oude garde aan de kant gezet door John de Mol, maar moet nu ook Shelly Sterk (28) het veld ruimen. De ‘Shownieuws’-presentatrice heeft zojuist bekendgemaakt niet meer terug te keren bij SBS6, en dat was niet haar eigen keuze.



Op Instagram maakt de blondine het keiharde nieuws bekend. “Ik krijg de laatste tijd steeds vaker de vraag wanneer ik weer eens op de buis ben. Nou, het zit zo!”, besluit Shelly te beginnen.

Laatste show

De kersverse moeder kreeg tijdens haar zwangerschapsverlof te horen dat ze niet meer terugkomt als presentatrice bij Shownieuws. “Mijn Talpa-contract loopt in februari af en ze hebben besloten de laatste maanden na m’n verlof zonder mij als presentatrice in te vullen. Dat betekent dat de laatste show voor m’n verlof, ook mijn laatste was.”

Onverwacht

Ze noemt het vertrek “jammer en onverwacht”. “Ik had natuurlijk graag nog afscheid willen nemen van m’n lieve collega’s en kijkers”, aldus Shelly. “Het biedt natuurlijk ook een hoop andere mooie kansen en mogelijkheden. Voor nu dus druk bezig met nieuwe plannen, voor tv en online. Op naar nieuwe avonturen.”

Zoontje

Begin augustus werd naar buiten gebracht dat Shelly met verlof was gegaan. Een jaar eerder stapte ze in het huwelijksbootje met Mark; de twee gaven elkaar het jawoord in het prachtige plaatsje Assisi in Italië. Eind april maakte het stel bekend dat ze een zoontje krijgen; in augustus kwam het jochie, genaamd Jake Ebing Sterk, ter wereld.

Niet de eerste

Shelly is zeker niet de eerste die Talpa gedwongen heeft moet verlaten dit jaar. Zo werd eerder al bekend dat Piet Paulusma (63) nog maar tot het einde van 2019 te zien is bij SBS6, en moesten ook Hart van Nederland-presentatrices Gallyon van Vessem (51) en Selma van Dijk (50) afzwaaien. Het vertrek van die laatste twee werd onderwerp van discussie nadat Talpa-eigenaar John de Mol het woord ‘houdbaarheidsdatum’ gebruikte in gesprek over Van Vessems vertrek in De Wereld Draait Door.

Beeld: ANP, Instagram