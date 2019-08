Shelly Sterk deelt (laatste?) zwangerschapsupdate: ‘Nog steeds een broedkippetje’

De laatste loodjes zijn aangebroken voor Shelly Sterk! Haar eerste kindje kan elk moment geboren worden. Maar zover is het nog niet, zo onthult de hoogzwangere presentatrice met een vrolijk kiekje.

Hoewel Shelly de uitgerekende datum niet bekend heeft gemaakt, wijst een simpele rekensom uit (midden april meldde ze dat ze vijf maanden zwanger was) dat de presentatrice elk moment kan bevallen. Maar rustig thuis wachten tot het kindje wil komen, doet ze niet. De mooie blondine waaide gisteren lekker uit op het strand van Kijkduin. “Ff een update”, schrijft ze op Instagram. “Ed zit nog lekker te chillen in m’n buik, dus ben nog steeds een broedkippetje.”

Tóch aan het bevallen?

Fans wensen Shelly succes, en hopen dat ze nog even geniet van deze “rustige” tijd. “Knappe moeke hoor! Rustig aan, laat je lekker verzorgen.” Maar niet elke fan is er helemaal gerust op. “Dit is typisch zo’n foto van twee weken terug die vader in spé moet posten terwijl de bevalling in volle gang is”, grapt een volger.

Beschuit met blauwe muisjes

In de zomer van 2017 werd Shelly door Mark ten huwelijk gevraagd en een jaar later stapten de twee in Italië in het huwelijksbootje. In april van dit jaar maakte de presentatrice bekend in verwachting te zijn van haar eerste kindje. Niet veel later onthulde ze het geslacht met een foto waarop ze een blauw ijsje eet: een jongetje.

