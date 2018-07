Shelly Sterk is getrouwd en deelt prachtvideo van Italiaans huwelijk

Presentatrice Shelly Sterk en haar vriend Mark zijn in het huwelijk getreden. De twee gaven elkaar afgelopen weekend het jawoord tijdens een romantische buitenceremonie in het Italiaanse plaatsje Assisi in de regio Umbrië.

‘Huilen, lachen en heel veel zoenen’

“Ja, ik wil! De rest van m’n leven bij jou blijven”, schrijft Shelly bij de mooie video op Instagram waarin een korte impressie van de ceremonie is te zien. “Wat een weekend. Huilen, lachen en heel veel zoenen. Ik ben alle lieve mensen die ons hierbij geholpen hebben zo dankbaar!”, aldus de Shownieuws-presentatrice, die het vorig jaar in Expeditie Robinson nét niet tot de finale schopte.

Mooiste vrouw

De 27-jarige Shelly, die vorige maand nog door FHM werd uitgeroepen tot mooiste vrouw van Nederland, werd vorige zomer door Mark ten huwelijk gevraagd. Toen gaf ze al aan dat zij en Mark het liefst in Italië willen trouwen.

Beeld: Hollandse Hoogte