Shelly Sterk geschokt door haatreacties op pasgeboren baby: ‘Dan spoor je toch niet?!’

Toen Shelly Sterk (28) vol trots een kiekje van haar pasgeboren zoon online zette, kwam ze voor een vervelende verrassing te staan. Naast alle lovende woorden die binnenstroomden voor de kleine Jake, konden veel volgers het ook niet laten om negatief te reageren op de foto. De presentatrice is enorm van geschrokken van de ‘babyshaming’ en deelt haar verslagenheid in haar Stories op Instagram.

Eind augustus werd Shelly voor de eerste keer moeder. Dit heuglijke nieuws maakte ze wereldkundig met een prachtige foto van het kleine mannetje. Nu, een aantal weken later, deelt ze een tweede plaatje van haar zoon. “Hier kakt meneer heel blij z’n luier vol”, schrijft ze er gekscherend bij.

De tekst gaat verder onder de foto.

Babyshaming

De meeste fans lachen met de kersverse moeder mee en reageren vol lof. “Wat een lieverd”, klinkt het, en: “Zo schattig”. Maar helaas zijn er ook Instagramvolgers die negatieve reacties achterlaten. De kleine Jake wordt ‘eng’ en ‘een alien’ genoemd. Een greep uit de bizarre reacties:

De tekst gaat verder onder de screenshots.

Shelly slaat terug

De SBS-presentatrice heeft de negatieve reacties op haar zoontje met verbazing gelezen. Via Instagram Stories laat ze haar ongenoegen blijken. “Heeeel veel lieve en leuke reacties op de foto met kleine Jake”, laat ze weten. “Maar ook een paar reacties die ik zo raar vind!” De blondine deelt een schermafbeelding van iemand die haar zoontje “een misbaksel” noemt. “Ik weet dat ik deze mensen eigenlijk geen aandacht moet geven. Maar als je het nodig vindt om dit er onder te schrijven, dan spoor je toch niet?!” De presentatrice besluit haar betoog met wijs advies: “Zoals mijn oma altijd zei… Als je niks aardigs te zeggen hebt, zeg dan gewoon lekker niks.”

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

Steun

Gelukkig krijgt Shelly een hoop steun van volgers die het opnemen voor de blondine en haar baby. “Wat een vreselijke, nare, zielige mensen heb je op deze wereld en dan nog zonder profielfoto ook (met hun grote bek!). Hier kan ik ontzettend boos en verdrietig om worden… ik weet zeker dat hun echt een KUT leven hebben! Sorry, ik moest dit ook even kwijt ik hoop dat ze het lezen”, luidt een van de reacties. Een ander schrijft: “Wat een geweldig en mooi ventje!! Geen idee of je gelovig bent maar ik zegen je kindje! Jullie zijn echt geweldige ouders!! Ik ben zelf een tienermoeder van nu 2 kids dus heb ook aardig wat oordelen of veroordelen over me heen gekregen. Niks aantrekken van die mensen die negatief zijn over jou moederschap of over je kind!!! Want jullie hebben een prachtig ventje blijf daar trots op!”

Lees ook

Prachtig nieuws! Shelly Sterk moeder geworden van eerste kindje



Zoontje

Shelly en haar vriend Mark stapten vorig jaar in het huwelijksbootje. Het verliefde stel gaf elkaar het jawoord in het prachtige plaatsje Assisi in Italië. Eind april maakte het stel bekend dat ze een zoontje krijgen; in augustus kwam het jochie, genaamd Jake Ebing Sterk, ter wereld.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.