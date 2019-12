Sinds een paar maanden is Shelly Sterk (28) de trotse moeder van zoontje Jake. In een gloednieuw interview vertelt de presentatrice hoe dat haar als mens veranderd heeft én doet ze een boekje open over de haatreacties die ze krijgt op haar baby.

Shelly is naar eigen zeggen een stuk emotioneler geworden sinds ze moeder is en moet dan ook een stuk sneller een traantje laten dan voorheen. “Zoals laatst tijdens de verjaardag van mijn vader, toen opa een mooi momentje had met zijn kleinzoon”, aldus de blondine in Grazia. “Mijn vader maakte rare geluidjes waardoor Jake hard moest lachen. Mark [Sterks echtgenoot, red.] moest ook lachen en ik dacht ineens: wat loopt er nou voor nats over mijn wang?”

Bruiloft

Dat terwijl ze in het verleden nauwelijks huilde, zelfs niet bij heel bijzondere momenten in haar leven. “Zo had Mark met onze bruiloft tijdens de ceremonie echt alles uit de kast gehaald, en was zelfs hij verbaasd dat er geen tranen kwamen. Nu is dat wel anders.”

Haatberichten

Toen het zoontje van Shelly pas een paar weken oud was, kwam de presentatrice voor een vervelende verrassing te staan. Toen ze vol trots een kiekje van haar pasgeboren zoon online zette, stroomden de negatieve reacties binnen. “Waar ik woedend van werd, zijn de anonieme haatberichten die ik als reactie op een grappige foto van Jake kreeg”, vertelt ze. “Wat bezielt je om te schrijven: ‘is dat een tumor?’ Je hebt het wel over mijn kind!” Gelukkig zijn er ook mensen die alleen maar lovende woorden over hebben voor het jochie. “Ik kreeg ook honderden lieve reacties van volgers die het juist wel leuk vinden om foto’s van Jake te zien.”

‘Alien’

Bij de bewuste foto (zie hieronder) schreef Shelly gekscherend: “Hier kakt meneer zijn hele luier vol.” De meeste fans lachten met de kersverse moeder mee en reageerden vol lof. “Wat een lieverd”, klinkt het, en: “Zo schattig”. Maar helaas waren er ook Instagrammers die negatieve reacties achterlieten. De kleine Jake werd bijvoorbeeld ‘eng’ en ‘een alien’ genoemd.

Vol verbazing

Destijds liet Shelly zich al uit in haar Instagram Stories en gaf ze aan vol verbazing al die negatieve woorden gelezen te hebben. “Heeeel veel lieve en leuke reacties op de foto met kleine Jake”, liet ze weten. “Maar ook een paar reacties die ik zo raar vind!” De blondine deelde daarbij een schermafbeelding van iemand die haar zoontje “een misbaksel” noemde. “Ik weet dat ik deze mensen eigenlijk geen aandacht moet geven. Maar als je het nodig vindt om dit er onder te schrijven, dan spoor je toch niet?!” De presentatrice sloot haar betoog af met wijs advies: “Zoals mijn oma altijd zei… Als je niks aardigs te zeggen hebt, zeg dan gewoon lekker niks.”

Zoontje

Shelly en haar vriend Mark stapten vorig jaar in het huwelijksbootje. Het verliefde stel gaf elkaar het jawoord in het prachtige plaatsje Assisi in Italië. Eind april maakte het stel bekend dat ze een zoontje krijgen; in augustus kwam het jochie, genaamd Jake Ebing Sterk, ter wereld.

Dit bericht bekijken op Instagram Och jongens. Ik kan hier de hele dag naar kijken 🥰 Een bericht gedeeld door Shelly Sterk (@shellysterk) op 1 Okt 2019 om 5:51 (PDT)

