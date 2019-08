Prachtig nieuws! Shelly Sterk moeder geworden van eerste kindje

Shelly Sterk en haar geliefde Mark zijn door het dolle heen. De twee hebben hun eerste kindje mogen verwelkomen, zo laat de presentatrice weten via Instagram.

De blondine is de trotse moeder geworden van een zoon, en de kleine spruit luistert naar de naam Jake. “Hier is-ie dan! Onze kleine grote liefde: Jake Ebing Sterk”, zo schrijft Shelly bij de eerste foto van het jochie. “Compleet overweldigd door alles en wat zijn we verliefd! Zelfs na een terrorbevalling van 25 uur… Het was het allemaal waard. Hij doet het super. Dat je zo snel, zo stapelgek op zo’n klein mannetje kan zijn. Ik weet niet wat ik meemaak allemaal! Veel liefs vanaf onze blauwe babywolk.”

De tekst gaat verder onder de foto.

Lees ook

Lief! Presentatrice Shelly Sterk ‘in shock’ na verrassings-babyshower



Zoontje

Shelly en haar vriend Mark stapten vorig jaar in het huwelijksbootje. Het verliefde stel gaf elkaar het jawoord in het prachtige plaatsje Assisi in Italië. Eind april maakte het stel bekend dat ze een zoontje krijgen.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: ANP, Instagram