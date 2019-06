Lief! Presentatrice Shelly Sterk ‘in shock’ na verrassings-babyshower

Shelly Sterk maakte begin april bekend in blijde verwachting te zijn. Om te vieren dat alles goed gaat met de zwangerschap en stil te staan bij deze bijzondere tijd, is de presentatrice gisteren verrast met een babyshower.

Blije foto’s

Op Instagram plaatst Shelly een vrolijke fotoserie met haar zusje en moeder, en meer vriendinnen en lieve familieleden. Ze draagt een gestreept zomerjurkje waarin haar groeiende babybuik goed te zien is. In haar handen houdt ze ballonnen die het woord ‘baby’ vormen. Ook zien we haar aankomen in een zee van zeepbellen en genieten van heerlijke hapjes aan een lange tafel.

In shock

De presentatrice laat weten helemaal ‘in shock’ te zijn. Bij de foto schrijft ze dan ook: “Deze had ik ff niet zien aankomen! Surprise babyshower door de liefste vriendinnen en familie!” Op de tweede foto die ze deelt, is de gehele groep genodigden te zien: een gezellig en grote groep vrouwen waarmee ze de komst van haar eerste kindje heeft gevierd.

Zoontje

Shelly en haar vriend Mark stapten vorig jaar in het huwelijksbootje. Het verliefde stel gaf elkaar het jawoord in het prachtige plaatsje Assisi in Italië. Eind april maakte het stel bekend dat ze een zoontje krijgen. Wanneer Shelly is uitgerekend, is niet bekend. Een beetje rekenwerk doet vermoeden dat dit in de periode augustus/september zou zijn.

Bron: Libelle | Beeld: ANP