Wat ziet ze er goed uit! Shelly Sterk showt babybuik in bikini

Shelly Sterk geniet momenteel van een welverdiende vakantie op het zonnige Ibiza. Samen met haar geliefde Mark én hun kleine spruit die er nog warmpjes bij ligt in haar buik. Die baby belly groeit overigens al flink en ziet er prachtig uit.

De presentatrice heeft een vakantiekiekje gedeeld waarop te zien is hoe ze in bikini op een blauw (kan geen toeval zijn) strandlaken ligt. “‘Pak je rust en geniet van je laatste vakantie samen!’ heb ik heel veel gehoord voor we op vakantie gingen. Beetje jammer dat die kleine denkt dat-ie op voetbalkamp is en me iedere nacht en ochtend wakker schopt”, schrijft Shelly erbij. “Hij zit nu al de nachtrust van z’n moedertje in de weg. Z’n vader merkt er niks van, eet en drinkt alles en slaapt als een roosje.” Ze grapt: “Die gaan we samen terugpakken later.”

Complimenten

De volgers van Shelly benadrukken hoe fantastisch ze eruit ziet. “Wat ben je mooi zwanger!”, luidt een van de reacties. Een ander laat weten: “Je ziet er prachtig uit, Shelly.” Bovendien regent het hartjes onder de foto.

Italian wedding

In april van dit jaar maakte de 28-jarige Shelly bekend in verwachting te zijn van haar eerste kindje, en niet veel later onthulde ze het geslacht met een zonnige foto. In de zomer van 2017 werd de blondine door Mark ten huwelijk gevraagd. Een jaar later stapten de twee in Italië in het huwelijksbootje.

Beeld: ANP, Instagram