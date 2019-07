PLL’er Shay Mitchell kan babybuik éindelijk delen: wat een prachtige foto’s

Vorig jaar kreeg ‘Pretty Little Liars’- en ‘You’-actrice Shay Mitchell tot haar grote verdriet een miskraam. Toen ze dit jaar opnieuw zwanger raakte, hield ze dit grote nieuws – uit angst voor nieuw verlies – daarom langer geheim. Afgelopen weekend showde ze voor het eerst haar al grote babybuik en nu het éindelijk mag, weet ze van geen ophouden.

Buikstagram

En dat snappen we best, want wauw, wat ziet ze er goed uit en wat staat het haar mooi. Op Instagram komt de buik van de mama in spé, die momenteel heerlijk vakantie viert in Italië, opvallend vaak voorbij.

‘Not all peaches and rainbows’

In een video die ze eerder deze week online zette, vertelt Shay hoe eenzaam en lastig het was om haar zwangerschap geheim te houden. “Ik wilde niet ‘zomaar’ een foto delen en zeggen: ‘Hoi, ik ben zwanger en alles gaat van een leien dakje’. Dit is het echte leven en dat wil ik mensen laten zien.”

Lees ook

Treurig: PLL’s Shay Mitchell verklapt een miskraam te hebben gehad

Prachtige fotoshoot

Ook zien we dat ze het nieuws op een hilarische wijze ‘tussen neus en lippen door’ vertelt aan haar vriendin en hoe ze haar prachtige buik laat vastleggen tijdens een speciale fotoshoot. Verder komt ook haar vriend, de Canadees Matte Babel in beeld, die we doorgaans nauwelijks tot nooit te zien krijgen. Shay zou momenteel al zo’n zes maanden zwanger zijn, wat zou betekenen dat Shay in september of oktober moet bevallen.

Video:

Dit bericht bekijken op Instagram This is my new sucking in…😜 #summerbod2019 Een bericht gedeeld door Shay Mitchell (@shaymitchell) op 4 Jul 2019 om 5:23 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram B E A C H E D Een bericht gedeeld door Shay Mitchell (@shaymitchell) op 3 Jul 2019 om 3:28 (PDT)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: ANP | Beeld: ANP, Instagram Halle Bailey