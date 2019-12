Shay Mitchell, onder meer bekend van ‘You’ en ‘Pretty Little Liars’, onthulde eind oktober de trotse moeder te zijn geworden van een dochter. Een paar weken later verklapte de actrice de naam van de pasgeboren spruit én toonde ze een eerste foto, waarna ze haar volgers nog een aantal keren trakteerde op een glimp van het meisje. Onder een van de laatste kiekjes stroomden de negatieve reacties binnen, maar daar laat de 32-jarige het niet zomaar bij zitten.

Op de bewuste foto is te zien hoe Shay haar dochter in haar armen houdt terwijl ze haar borstvoeding geeft. Veel woorden maakte de kersverse moeder niet vuil aan het plaatje; ze schreef er enkel de woorden “Breast friends” bij.

De tekst gaat verder onder de foto.

Dit bericht bekijken op Instagram Breast friends Een bericht gedeeld door Shay Mitchell (@shaymitchell) op 10 Dec 2019 om 7:31 (PST)

Borstvoeding zónder contact

Hoewel er ook een lading complimenten binnenstroomde, waren er helaas ook volgers bij wie de foto minder in de smaak viel. Zij konden het niet waarderen dat Shay zo publiekelijk borstvoeding gaf én daarbij veel huid liet zien. “Ze kijkt niet eens naar de baby, ze is er niet mee verbonden. Ze is helemaal in de ban van de camera”, luidt een van de reacties. Een andere volger meldt: “Ik ben fan van haar, maar deze foto is puur om aandacht te krijgen.”

Reactie Shay

De Pretty Little Liars-actrice besluit de negatieve woorden niet te negeren, maar er juist op te reageren. “Ik heb blijkbaar het stuk in de babyboeken gemist waarin staat dat ik te allen tijde oogcontact moet houden met mijn dochter, terwijl ze aan het eten is en niet dat prachtige moment mag vastleggen”, schrijft Shay sarcastisch. “Vertel me alsjeblief waar ik jouw ouderschapsgids kan downloaden, dan ga ik gelijk lezen!”

De tekst gaat verder onder de post.

Dit bericht bekijken op Instagram Idk looks pretty connected to me. #CommentsByCelebs Een bericht gedeeld door Comments By Celebs (@commentsbycelebs) op 10 Dec 2019 om 11:29 (PST)

Meest bizarre gender reveal

Shay maakte begin juli bekend dat er een mini me onderweg was en deelde iedere ontwikkeling met haar volgers. Zo onthulde ze op spectaculaire wijze (serieus, zoiets heb je nog nooit gezien) het geslacht van de baby. Ook liet ze weten misschien een keizersnede te moeten ondergaan, maar dat echt niet te zien zitten. Of dit uiteindelijk gebeurd is, is niet bekend. In oktober maakte de actrice met een foto bekend bevallen te zijn van de kleine spruit.

Lees ook

PLL-actrice Shay Mitchell doorbreekt zwangerschapstaboe en laat eigen luier zien



Miskraam

Het was niet de eerste keer dat Shay zwanger was van haar vriend, presentator en acteur Matte Babel. Afgelopen januari onthulde de actrice een miskraam te hebben gehad in 2018. “Hoewel het een geweldig jaar was, is er ook iets ellendigs gebeurd”, schreef ze destijds. “We hebben allemaal te maken met verschillende worstelingen en uitdagingen in het leven. En soms is het gemakkelijker om alleen de goede tijden te laten zien op social media, dat is wat veel mensen ertoe brengt om het te bekritiseren vanwege een gebrek aan authenticiteit. De steun en genegenheid van iedereen doen me goed, zelfs op de meest donkere dagen. Eén daarvan was dat ik een miskraam kreeg van het kind van mijn hoop en dromen.”

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: RTL Boulevard | Beeld: ANP