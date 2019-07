Hilarisch: Shay Mitchell onthult geslacht baby met gevecht tussen roze en blauwe Power Ranger

Shay Mitchell heeft het een tijdje verborgen gehouden, maar schreeuwt het sinds afgelopen weekend van de daken: ze is zwanger! Ze strooit met prachtige foto’s van haar lijf en steekt niet langer onder stoelen of banken ontzettend blij te zijn. Om er nog een schepje bovenop te doen, onthult ze nu ook het geslacht van de baby. En dat doet ze op een wel héél originele manier.

Na een miskraam te hebben gehad in 2018 is de PLL– en YOU-actrice dit keer extra voorzichtig geweest met de bekendmaking van haar zwangerschap, maar nu mag iedereen het weten. Oók deelt ze met de wereld of ze een meisje of jongetje op de wereld brengt, wat zij en haar geliefde Matt Babel later te horen kregen dan haar assistente.

Gender reveal

In een nieuwe video op haar YouTube-kanaal is te zien hoe Shay bij de gynaecoloog ligt, die vraagt of ze het geslacht al weet. Hierop antwoordt ze dat ze het later die dag te horen krijgt, gezien haar assistente al op de hoogte is. Die heeft duidelijk gekozen voor een originele gender reveal, want met een gevecht tussen twee Power Rangers wordt het geslacht bekendgemaakt aan het dolgelukkige koppel.

It’s a…

Binnenkort mogen de roze ballonnen opgeblazen worden, want na de winst van de roze Power Ranger wordt duidelijk dat Matt en Shay een meisje verwachten! De twee zijn duidelijk door het dolle heen en we horen de actrice dan ook zeggen dat ze een “mini-me” van haar krijgen.

‘Not all peaches and rainbows’

In een video die ze eerder deze week online zette, vertelt Shay hoe eenzaam en lastig het was om haar zwangerschap geheim te houden. “Ik wilde niet ‘zomaar’ een foto delen en zeggen: ‘Hoi, ik ben zwanger en alles gaat van een leien dakje’. Dit is het echte leven en dat wil ik mensen laten zien.”

