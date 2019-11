Zó prachtig: Shay Mitchell deelt eerste foto van dochter én onthult naam

Zo’n twee weken geleden maakte Shay Mitchell (32) wereldkundig bevallen te zijn van haar eerste kind. Toen kregen volgers alleen nog het handje te zien van het pasgeboren meisje, maar nu showt de actrice haar kleine spruit voor het eerst van top tot teen. Daarbij schrijft ze een ode aan haar baby én onthult ze haar naam.

Op de eerste foto die Shay van haar dochter deelt, is te zien hoe de kersverse moeder haar baby in de armen houdt. “Atlas Noa”, begint de PLL– en YOU-actrice, waarmee ze de naam van het pasgeboren meisje onthult.

Veranderd

Shay geeft toe nog nooit zo veel liefde te hebben gevoeld. “In de 32 jaar van mijn leven dacht ik een hoop plekken gezien te hebben, veel te hebben meegemaakt, veel mensen ontmoet te hebben en liefde te hebben gevoeld… en toen kwam jij”, vervolgt ze. “Voordat jij er was had ik geen idee dat ik in staat was om zo veel van iets of iemand te houden als nu. Je vraagt je altijd af of het iets is wat mensen gewoon zeggen, maar het is alsof alles in mijn lichaam en ziel is veranderd vanaf de eerste minuut dat we elkaar ontmoet hebben.”

Grootste fan

“Ik word elke dag (en elke twee tot drie uur) vol bewondering wakker dat je de mijne bent, en ik de jouwe”, aldus Shay, die geen genoeg kan krijgen van haar mini me. Ze geeft toe te kunnen blijven kijken naar de manier waarop Atlas Noa langzaam wakker wordt en haar of haar vader – acteur Matte Babel (39) – aankijkt. “Bijna alsof je wil zeggen: ik ken jullie. Onthoud, lief meisje – wat je ook kiest om te doen in deze wereld, van wie je ook gaat houden, waar je ook heengaat – ik zal altijd je grootste fan zijn. Ik ben nu al zo trots om jouw moeder te zijn.” De actrice sluit af met een grapje: “De tijd van jou aankleden als burrito’s en andere snacks is pas net begonnen.”

Liefdevolle reacties

Volgers van Shay kunnen er niet over uit hoe prachtig het kiekje van moeder en dochter is, en de complimenten én felicitaties stromen dan ook binnen voor het kersverse gezin. “Pure gelukzaligheid en schoonheid, moeder en dochter. Ze is perfect, Shay”, schrijft een fan. Een ander reageert: “Ze is ontzettend mooi, net als haar moeder! Gefeliciteerd. Wat een prachtige naam.” Ook PLL-collega Troian Bellisario (Spencer Hastings in de serie) laat van zich horen. “Dit is alles. Ze is de gelukkigste om jou als moeder te hebben.”

Meest bizarre gender reveal

Shay maakte begin juli bekend dat er een mini me onderweg was en deelde iedere ontwikkeling met haar volgers. Zo onthulde ze op spectaculaire wijze (serieus, zoiets heb je nog nooit gezien) het geslacht van de baby. Ook liet ze weten misschien een keizersnede te moeten ondergaan, maar dat echt niet te zien zitten. Of dit uiteindelijk gebeurd is, is niet bekend.

Miskraam

Het was niet de eerste keer dat Shay zwanger was. Afgelopen januari onthulde de actrice een miskraam te hebben gehad in 2018. “Hoewel het een geweldig jaar was, is er ook iets ellendigs gebeurd”, schreef ze destijds. “We hebben allemaal te maken met verschillende worstelingen en uitdagingen in het leven. En soms is het gemakkelijker om alleen de goede tijden te laten zien op social media, dat is wat veel mensen ertoe brengt om het te bekritiseren vanwege een gebrek aan authenticiteit. De steun en genegenheid van iedereen doen me goed, zelfs op de meest donkere dagen. Eén daarvan was dat ik een miskraam kreeg van het kind van mijn hoop en dromen.”

