Politica Sharon Dijksma (48) bevallen van dochtertje

Sharon Dijksma kreeg begin dit jaar de verrassing van haar leven: rond haar 48e verjaardag ontdekte de wethouder van de gemeente Amsterdam en PvdA-politica zwanger te zijn van haar derde kindje. Het ‘ongelukje’ was wel enorm welkom: ze is vandaag bevallen van een dochtertje.

De politicus en haar man Thomas Windmulder, hoofd externe betrekkingen DSO bij Gemeente Den Haag, hebben het meisje de naam Eleonora gegeven. “Amsterdam heeft er weer een nieuwe inwoner bij!”, laat de kersverse moeder vanmiddag weten. “Trots en dankbaar zijn we voor dit prachtige cadeautje.”

Haar man laat weten dat moeder en kind het goed maken. “De rest van de familie ook”, grapt hij. Het meisje – dat overigens nú al op haar moeder lijkt – is vanmorgen vroeg ter wereld gekomen.

Het is het derde kind voor de Amsterdamse wethouder en haar man, dat vorig jaar na bijna 25 jaar ‘latten’ eindelijk samen ging wonen. De ‘nakomeling’ scheelt behoorlijk met haar broer en zus, maar ook tussen de twee oudste kinderen zit een behoorlijk leeftijdsverschil. Zoon Boudewijn is al zestien jaar oud en dochter Tirza blaast over ongeveer twee maanden acht kaarsjes uit. In augustus maakte Sharon bekend dat ze vijf maanden in verwachting was.

Amsterdam heeft er weer een nieuwe inwoner bij! #Eleonora 💖 Trots en dankbaar zijn we voor dit prachtige cadeautje! https://t.co/QbZp64BoOK — Sharon Dijksma (@sharon_dijksma) December 23, 2019

Sharon en haar man Thomas:

