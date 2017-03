Shakira beschuldigd van plagiaat

Shakira heeft een carrière om over naar huis te schrijven en produceert hit na hit, maar nu wordt de zangeres beschuldigd van plagiaat door een Cubaanse zanger. Het gaat om het nummer La Bicicleta, wat ze samen met zanger Carlos Vives maakte.

Grammy Award

Voor het nummer won de blondine een Latin Grammy Award, maar dat vindt de Cubaanse zanger Livan Rafael Castellanos, beter bekend als Livam, niet terecht. Hij claimt Shakira een deel van een couplet en het refrein heeft gebruikt van zijn liedje uit 1997, Yo Te Quiero Tanto.

Aanklacht

Castellanos stapte naar de rechter in Spanje, waar Shakira woonachtig is met haar man Gerard Piqué. De 40-jarige Shakira zingt in haar nummer “que te sueno y que te quiero tanto” (ik droom van jou en houd heel veel van jou). In zijn nummer zingt Livam: “yo te quiero, yo te quiero tanto” (ik houd van jou, ik houd heel veel van jou). Deze tekst en melodie van de zinnen zou volgens hem overgenomen zijn.

Shakira heeft nog niet op de aanklacht gereageerd.

