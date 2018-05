Nét als in de serie: ‘Sex and the City’-actrice (53) adopteert tweede kindje

In de all time favourite tv-serie onder vrouwen, Sex and the City, adopteert Charlotte samen met haar grote liefde Harry een kindje omdat het niet lukt om zwanger te worden. In het echte leven adopteerde actrice Kristin Davis 2011 ook een kindje en nu, op haar 53e, kondigt de Amerikaanse opnieuw gezinsuitbreiding aan.

Een broertje!

De Sex and the City-ster, die in de eerste SATC-film uiteindelijk alsnog zelf zwanger raakt, heeft een tweede kindje geadopteerd, meldt Marc Malkin van E! News. In 2011 verwelkomde ze dochter Gemma Rose (7) en nu heeft Kristin een klein jongetje in haar gezin opgenomen.

Single mom

Of Kristin zelf niet zwanger kan worden, is niet bekend, maar het lijkt erop alsof de actrice nooit de juiste man heeft kunnen vinden. Zeven jaar geleden maakt ze als single de beslissing om moeder te worden en ook nu bevindt Kristin zich niet in een relatie met iemand. Wel had de brunette relaties met onder anderen acteurs Jeff Goldblum (Jurassic Park), Alec Baldwin (The Departed), Damian Lewis (Homeland) en Liev Schreiber (Ray Donovan).

‘Een kind is hart buiten eigen lichaam’

Eerder sprak Kristin al openhartig over de adoptie van haar dochter. “Ik ben blank. Ik leef als bevoorrechte blanke. Voor de adoptie dacht ik te weten dat ik in een bevoorrechte positie zit, wat dat betekende. Maar zodra je een kind hebt, wat een soort hart buiten je eigen lichaam is, en dat hart zit toevallig in een donker lichaam en je ziet mensen je kind tegenwerken, beangstigt mij dat enorm.”

De actrice is anno 2018 nog altijd even prachtig. Zie jij dat ze al 53 is?

