Deze 5 series kijken net zo makkelijk weg als Friends

Soms is het heerlijk om een avondje (of middagje) op de bank te liggen en niets anders te doen dan naar een serie kijken. Af en toe opstaan voor een hapje, een drankje of een toiletbezoek, maar dat is het dan ook wel.

Lees ook: 13 series om samen met je vriend te kijken

Heb je nog inspiratie nodig met welke series je dit het beste kunt doen? Wij verzamelden dé serietips die net zo makkelijk wegkijken als Friends.

1. Gilmore Girls

Gilmore Girls is echt een serie voor jong en oud. Lorelai en haar dochter Rory zijn een onafscheidelijk duo. Dat kan je niet zeggen over de band van Lorelai met haar ouders Richard en Emily. Zij behoren tot de hoogste klasse en het leek er even op of Lorelai’s leven al helemaal was uitgestippeld. Maar daar trekt ze zich helemaal niets van aan. Op haar zestiende raakte ze zwanger van Rory en zonder de hulp van de vader voedt ze haar dochter op. De serie is te bekijken via Netflix.

2. How I met your mother

Toe aan een komische serie? Op Netflix is ‘How I Met Your Mother’ te vinden. Deze reeks zoomt in op het leven van Ted. Hij vertelt in 2030 zijn zoon en dochter over de gebeurtenissen hoe hij hun moeder heeft ontmoet. En daar gaat een behoorlijk lang verhaal aan vooraf, zo kun je je best voorstellen. Door middel van flashbacks tot terug in 2005 krijg jij een inkijkje. Maar één ding is zeker: er wordt in ieder geval niets afgeraffeld. Je bekijkt alle seizoen op Netflix.

3. Full House (en Fuller House)

Full House is net zoals Friends een echte sitcom van vroeger. Danny Tanner staat na de dood van zijn vrouw als enige aan het hoofd van het gezin. Zijn drie kinderen DJ, Stephanie en Michelle maken het er echt niet makkelijk op. Gelukkig krijgt hij hierbij hulp van zijn beste vriend Joey en zijn broer ‘uncle’ Jesse. In de remake Fuller House zien we hoe deze kinderen uitgegroeid zijn tot volwassenen vrouwen die met hun eigen problemen kampen. Beide zijn te zien op Netflix.

4. Jane the Virgin

Jane the Virgin draait – heel verrassend – om de 23-jarige Jane die nog altijd bij haar moeder en oma in huis woont. Ze wil op aanraden van haar oma wachten met het hebben van seks, maar door een fout van het ziekenhuis raakt ze in verwachting. En laat de vader nu een knappe, invloedrijke, maar behoorlijk irritante hoteleigenaar zijn. Daar zit haar vriendje Michael Cordero natuurlijk niet om te springen. Jane the Virgin is te zien via Netflix.

5. Big Little Lies

Mocht je nu geen Netflix-abonnement hebben maar wel de Ziggo-app, kun je ook naar de HBO-serie ‘Big Little Lies’ kijken. Op een pittoreske basisschool loopt het jaarlijkse ouderfeest compleet uit de hand. Van schreeuwende mensen, een verontwaardende schooldirecteur tot een ouder die het niet heeft overleefd. De grote vraag is: wat is er in hemelsnaam gebeurd? Bekijk deze serie dus via de Ziggo-app of online.

Beeld: Friends